Deborah Bergamini ha presentato una proposta di legge per sostenere l’apicoltura

Deborah Bergamini:”Ho presentato una proposta di legge per la tutela e lo sviluppo dell’apicoltura, un settore che svolge un ruolo cruciale nello sviluppo sostenibile delle zone rurali e che offre un decisivo contributo all’ecosistema e all’ambiente. Nel 2014 il Parlamento ha gia’ approvato una legge quadro su questo settore che ha avuto molti effetti positivi, ma negli ultimi anni i cambiamenti climatici ed eventi atmosferici estremi hanno determinato un crollo del 50 per cento della capacita’ produttiva del comparto. In Emilia-Romagna e nel nord di Toscana e Marche, dove si sono verificati gli eventi alluvionali, gli apicoltori sono ridotti a livelli di sopravvivenza. Alle difficoltaÌ€ produttive si somma il considerevole incremento dei costi di produzione, con il risultato che diverse aziende apistiche stanno abbandonando l’attivita’ perche’ impossibilitate a proseguire per carenza di sostenibilita’ economica. Dal punto di vista del mercato, in Italia si registra un calo di ben il 10-15 per cento, a volume e a valore”.

“La mia proposta di legge, dunque, mira a salvaguardare la nostra industria apistica in Italia e promuovere il settore in vari modi, dall’etichettatura dei prodotti, garantendo una maggiore trasparenza per i consumatori, all’introduzione di norme che vietano l’uso di prodotti dannosi in aree con fioriture – continua la parlamentare – Inoltre, propone modifiche alle aliquote Iva per alcuni prodotti apistici, per incentivare la produzione e la vendita dei prodotti, oltre alla introduzione di un sistema di tracciabilita’ per l’individuazione dell’origine del miele, per valorizzare le produzioni locali. Infine, la proposta di legge prevede la possibilita’ di fornire nutrizione di soccorso agli alveari in situazioni di emergenza meteo, contribuendo a preservare le colonie di api. L’esistenza di tutto il comparto italiano, come quello europeo, eÌ€ a rischio. L’apicoltura e’ un settore trasversale italiano la cui attivita’ assicura l’impollinazione delle colture da cibo e l’immenso patrimonio naturale e paesaggistico del territorio italiano. Occorrono maggiori interventi, mirati ed efficaci, per salvare i produttori professionali – conclude Bergamini – e sono urgenti azioni a salvaguardia di api e apicoltori ed e’ questa la finalita’ della mia proposta di legge”.

On. Deborah Bergamini – Vicepresidente dei Deputati di Forza Italia