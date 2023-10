Firenze, Stella: “Al via il ricorso al Tar contro la delibera per le locazioni brevi del Comune”

Con il nostro pool di legali abbiamo deciso di fare ricorso al Tar contro la delibera del Comune di Firenze votata due settimane fa dal Pd, una norma senza basi giuridiche che ci auguriamo venga presto presa in esame dalla magistratura amministrativa. È surreale che sia un ente pubblico a decidere per quanti giorni uno possa mettere in affitto un bene di sua proprietà. C’è una deriva sovietica, in questo provvedimento, che va stoppata sul nascere e che, comunque, toglieremo quando vinceremo le elezioni comunali nel 2024″. Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, che invita chi vuole aderire al ricorso a contattarlo via WhatsApp al numero 331/5279611, oppure per email all’indirizzo: segreteria.stella@consiglio.regione.toscana.it.

Ieri sera, in 150 hanno partecipato, a Firenze, alla riunione preparatoria che sfocerà in un ricorso collettivo al Tar. “La proprietà privata è inviolabile, e questo vale sempre, anche quando si parla di affitti – sottolinea Stella -. Ogni cittadino ha il diritto di decidere se mettere in affitto un appartamento di sua proprietà a breve, a medio, o a lungo termine, in base alle proprie esigenze. Altrimenti non è più proprietà privata, ma statale. Le locazioni brevi, o affitti turistici, sono uno degli ultimi ammortizzatori sociali rimasti, oltretutto, e a Firenze coinvolgono 30.000 persone, con un giro d’affari di 2 miliardi. Senza contare che con questi flussi abbiamo una tassa di soggiorno che frutterà, a fine anno, sui 70 milioni di euro: un tesoretto da utilizzare per migliorare i servizi in città”.