Firenze, Stella (FI): “Tragica escalation di criminalità e spaccate. Il piano di sicurezza di Nardella ha fallito”

“Tutte le mattine apriamo i giornali e troviamo una serie di atti di criminalità che hanno colpito la città nella notte. Ormai è un’escalation grave e continua di furti, aggressioni, spaccate nei negozi. Esercenti e cittadini sono esasperati e preoccupati. All’alba un automobilista è morto in via Gioberti, dopo essere stato travolto da due persone in sella a una moto appena rubata; la pasticceria Sieni in San Lorenzo e il caffè Le Rose sono stati colpiti per la seconda volta in una settimana. Teppisti spaccano gli specchietti delle auto, insomma è una situazione inaccettabile. Non siamo solo noi a dirlo, ma sono i numeri a certificare che in questa città la sicurezza non c’è, e i cittadini e negozianti sono abbandonati a loro stessi”. Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

“Del resto – osserva Stella – i dati sulla criminalità a Firenze, pubblicati nella classifica annuale stilata dal Sole 24 Ore, sono drammatici e sono la fotografia di una situazione che noi denunciamo da anni, senza essere ascoltati dall’Amministrazione comunale. Con 5.272 denunce ogni 100.000 abitanti, ben 51.932 denunce in totale, la nostra città è la quinta in Italia. Il sindaco Nardella in questi anni ha fatto solo annunci spot sulla sicurezza, e i numeri sono lì a dimostrarlo. Ora, dopo quasi dieci anni di mandato, Nardella annuncia l’ennesimo piano sulla sicurezza, ma non è credibile: ha fallito dal 2014 a oggi, è l’ennesimo bluff in vista della campagna elettorale per le elezioni amministrative ed europee del giugno 2024”.