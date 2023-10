Erica Mazzetti: “Un drone innovativo per l’edilizia”

Sono lieta di aver dato a questo progetto innovativo la visibilità e l’attenzione che merita, per il suo valore tecnologico e in termini di sicurezza: è anche questo compito della politica. Ho promosso questa presentazione con un’azienda leader nel settore delle costruzioni che proviene dal mio territorio”. Così l’On. Erica Mazzetti, componente VIII commissione e responsabile nazionale lavori pubblici, a margine della conferenza stampa di presentazione alla Sala Stampa della Camera. “Ancora una volta – prosegue – le imprese italiane ci sorprendono positivamente, ancora di più quelle pratesi sempre pronte a mettersi in gioco, in modo lungimirante e geniale, come la Montebianco: sono loro a trasformare in concretezza le sfide del momento, sotto il profilo dell’innovazione e non solo. Sono convinta che il drone ‘Falco’ possa contribuire al miglioramento del settore edile sotto il profilo della sicurezza e della sostenibilità e renderà questi interventi ancor più professionali”. “In generale, l’impiego della tecnologia è estremamente utile – ha rilevato – anche nel settore edile e nelle opere pubbliche, sia per le costruzioni sia per la manutenzione; tuttavia, anche nell’epoca dell’intelligenza artificiale serviranno sempre la conoscenza e il genio dell’uomo”. “Solo un’azienda pratese – ha rivendicato Mazzetti – ha potuto concepire un drone che lavora!”.