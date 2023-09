EUROPEE: Tajani nomina Deborah Bergamini referente di FI al PPE per la stesura del manifesto

Il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, in vista delle prossime elezioni europee, ha nominato come referente del partito al PPE, per la stesura del manifesto e nel coordinamento della campagna elettorale, la vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati e responsabile del dipartimento Esteri, Deborah Bergamini.

Deborah Bergamini: “Ringrazio il segretario nazionale e ministro degli Esteri Antonio Tajani e tutta Forza Italia per avermi incaricata come referente al Ppe per la stesura del manifesto programmatico e per il coordinamento della campagna elettorale per le Europee 2024. Metterò al servizio del Ppe tutta la mia esperienza e il mio massimo impegno per fare in modo che Forza Italia svolga un ruolo propositivo e qualificante. Il nostro movimento dara’ un contributo importante per arrivare a un risultato positivo per i popolari alle prossime elezioni”.