EXTRAPROFITTI, Mazzetti: “Le piccole banche territoriali siano escluse dal provvedimento”

“Forza Italia, anche attraverso le parole del nostro segretario nazionale Antonio Tajani, è stata molto chiara e coerente sull’argomento fin dall’inizio: sugli extraprofitti abbiamo chiesto l’esclusione dagli effetti del provvedimento delle piccole banche e bcc presenti sul territorio. Tali banche, infatti, sostengono famiglie e piccole imprese territoriali e in questo senso abbiamo pronti già degli emendamenti. Chi è che giudica quando un profitto è alto, basso, extra o giusto? Non certo noi che facciamo politica. È un profitto, siamo in libero mercato. Ci sono addirittura stati dei dubbi dal punto di vista della costituzionalità di questa tassazione, sollevati anche dalla Bce. Con Forza Italia restiamo coerenti a difesa delle piccole imprese e delle famiglie”. Lo ha dichiarato Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia, componente VIII commissione lavori pubblici e responsabile nazionale lavori pubblici, ospite a TGCOM24.