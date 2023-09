Deborah Bergamini” “Bisogna scommettere sul futuro dell’ Africa e arginare la Wagner”

Riportiamo l’intervista che Il Messaggero ha fatto all’ON. DEBORAH BERGAMINI, nominata referente di FI al Ppe per la stesura del manifesto e nel coordinamento della campagna elettorale.

“La vera sfida è investire in Africa. Non bisogna lasciarla in balia di spinte contrapposte. Fra terrorismo, interferenze della Wagner, forte presenza cinese ed emergenze climatiche e umanitarie. Si tratta di una sfida difficile, ma anche di un’opportunità. In passato è stato utilizzato un approccio paternalistico. È necessario un investimento anche politico e diplomatico”. La Lega nei giorni scorsi ha sottolineato come la via diplomatica sia stata per ora fallimentare. “La diplomazia conta, ce lo ha insegnato Berlusconi. Il Memorandum tra l’Unione europea e la Tunisia è un esempio, un obiettivo concreto, può essere un modello per gli altri Paesi africani. L’Europa, però, deve rispettare gli impegni presi”.