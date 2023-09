MIGRANTI – Mazzetti: “Un’azione a 360° per l’Africa. Bene l’azione autorevole e seria del Ministro Tajani”

“Ha fatto molto bene il Presidente del Consiglio Meloni a chiamare in causa l’Europa. L’Europa esiste se è solidale: lo dico da europeista. È inaccettabile che, di fronte a migrazioni epocali, la risposta siano le frontiere blindate da parte di alcuni paesi. La proposta di centri di trattenimento è corretta e andrebbe attuata immediatamente”. Lo afferma Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia. “Insieme all’impegno europeo – prosegue Mazzetti – serve anche quello internazionale, come sta sollecitando il Ministro degli Esteri Antonio Tajani: serve un’azione a 360° per l’Africa, con la UE, l’ONU e anche l’Unione Africana. Sono convinta che il Ministro Tajani all’assemblea ONU farà sentire la voce dell’Italia e, con la sua autorevolezza e competenza, farà comprendere a tutti la necessità di una soluzione strutturale e non più solo straordinaria”. “L’Unione Europea deve aprire la strada per un nuovo modello di stabilità e cooperazione con l’Africa, partendo dalla piena attuazione del memorandum con la Tunisia, che deve essere finanziato quanto prima”, conclude Mazzetti.