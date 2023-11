“Erica Mazzetti di Forza Italia sollecita una proroga per il Superbonus: Una scelta sensata per evitare danni e promuovere la conclusione dei lavori”

“Concedere una proroga di alcuni mesi per l’utilizzo del Superbonus per i lavori in via di ultimazione è una scelta di buon senso che evita danni incresciosi a chi ha posseduto le prerogative consentite dalla legge”. Torna a chiedere un intervento urgente sul Superbonus Erica Mazzetti, parlamentare di Forza Italia e responsabile nazionale del dipartimento lavori pubblici di FI. “Il mancato completamento dei lavori – ricorda Mazzetti – rischia inoltre di lasciare migliaia di appartamenti vuoti, con ripercussioni gravi sulla staticità di edifici e condomini, oltre che sulla sicurezza delle nostre città e rischia di portare alla chiusura decine di migliaia di imprese e alla rovina chi ha legittimamente investito i propri risparmi”. “ll Superbonus grillino, scritto male e gestito peggio, sicuramente ha scombussolato le casse pubbliche per le errate previsioni di costo. Purtroppo, il governo di centrodestra all’insediamento, 15 mesi fa, ha trovato una vera zavorra. Permettere con una proroga la conclusione dei lavori a chi, in perfetta regola, li ha quasi terminati è una soluzione ragionevole. Per questo, chiedo al governo di intervenire nel primo provvedimento utile”, conclude Mazzetti.