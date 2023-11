Violenza sulle donne: domani Stella (FI) a convegno a Lucca e iniziativa “Qn” in piazza Signoria a Firenze

Sarà presente a due iniziative, domani 25 novembre, il coordinatore regionale di Forza Italia Toscana Marco Stella, a sottolineare l’importanza e l’attenzione che il partito ha nei confronti della volontà di sconfiggere la violenza sulle donne. “Mai sole. Violenza di genere e domestica: l’indifferenza ci rende complici dell’aggressore”. È il titolo del convegno organizzato da Forza Italia per domani alle 10:30, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza di genere. L’appuntamento è all’ex Casa del Boia, in via Bacchettoni 10, a Lucca. Oltre a Stella, saranno presenti l’on. Catia Polidori, deputata di Forza Italia e coordinatrice nazionale di Azzurro Donna; le deputate toscane di Forza Italia Deborah Bergamini, Erica Mazzetti e Chiara Tenerini; la coordinatrice regionale di Azzurro Donna Toscana, Rita Pieri; il commissario provinciale di Forza Italia Lucca, Carlo Bigongiari e l’on. Rita Dalla Chiesa, membro della Commissione bicamerale sul Femminicidio. Stella prenderà poi parte, a Firenze, alla manifestazione contro il femminicidio organizzata dal Quotidiano Nazionale e dai giornali del Gruppo Monrif.

“Questo è un tema che ci è sempre stato a cuore – sottolinea Stella -. Non basta più punire il ‘dopo’, occorre prevenire. Chiediamo l’obbligo per la Regione Toscana di costituirsi parte civile nei processi per femminicidio, chiediamo di inserire nello Statuto regionale la lotta alla violenza contro le donne, di andare nelle scuole per educare al rispetto e alla non violenza; proponiamo di finanziare i centri di ascolto, di stanziare fondi per l’assistenza legale gratuita per le donne vittime di violenza e per aiutare le vittime, non solo le donne ma anche gli orfani del femminicidio. Proponiamo una App della Regione Toscana di facile uso ed intuitiva che permetta di chiamare velocemente i soccorsi, ricevere sostegno, informazioni legali, consigli utili e la lista dei centri antiviolenza sul territorio”.