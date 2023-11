In un discorso sui femminicidi in Italia, il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha affrontato la questione della presunta natura patriarcale della società. Tajani ha sottolineato che in alcune realtà, purtroppo, il ruolo della donna non viene adeguatamente considerato, come se fosse relegata a una posizione di inferiorità. Tuttavia, egli ha enfaticamente sostenuto che questa situazione non è accettabile, né dovrebbe mai esserlo.

Secondo Tajani, all’interno delle famiglie è fondamentale che padre e madre abbiano un ruolo paritario, ognuno svolgendo le proprie responsabilità specifiche. Il padre dovrebbe agire da padre, mentre la madre da madre. Ciò che conta, secondo il vicepremier, è l’unità familiare e la centralità della famiglia stessa. Entrambi i genitori devono avere lo stesso ruolo nella società e all’interno del nucleo familiare, inclusa l’educazione dei figli.

Tajani ha sottolineato che Forza Italia è stata la prima a combattere i femminicidi, fornendo un numero di emergenza per le donne in difficoltà. Il partito ha anche presentato un testo di legge per l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia al fine di proteggere le donne e rafforzare le misure già adottate dal governo. Tajani ha ribadito che si tratta di una questione di parità e dignità umana, che va al di là delle divisioni politiche tra destra e sinistra.

Il vicepremier ha concluso affermando che strumentalizzare queste vicende per fini politici è un grave errore, in quanto ciò non contribuisce a rafforzare la dignità delle donne né a garantire la loro sicurezza. Tajani ha sottolineato l’importanza di rispettare l’identità e la dignità di ciascun individuo, al fine di creare una società in cui tutti possano essere trattati con uguaglianza.

In sintesi, Tajani ha evidenziato l’importanza dell’uguaglianza di genere e della sicurezza delle donne nella società. Ha sottolineato che il ruolo della donna non deve essere considerato di serie B, ma piuttosto come un elemento fondamentale per il benessere e l’equilibrio della famiglia e della società nel suo complesso.