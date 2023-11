Tajani: “Basta con le donne meno pagate degli uomini”

“Dobbiamo spiegare ai più giovani che non esistono cittadini di serie A, gli uomini, e di serie B, le donne, ma siamo tutti uguali, abbiamo pari diritti, anche dal punto di vista economico”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando a RaiNews24, tornando sulla manovra. “Basta con donne meno pagate degli uomini e anche la nostra manovra favorisce il lavoro delle donne – ha rivendicato – perché non pagheranno i contributi le donne che hanno due figli e quindi significa che le donne hanno gli stessi diritti, non possono essere costrette a scegliere tra essere madre ed essere lavoratrice. Anche qui si fa un passo in avanti per tutelare la dignità della donna”.