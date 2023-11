Contro la violenza sulle donne, un approccio completo tra giustizia penale ed educazione al rispetto”

Non basta l’aumento delle pene:

L’inefficacia del solo strumento della giustizia penale nel contrastare la violenza sulle donne diventa evidente quando non è accompagnato da un’adeguata educazione al rispetto. La giustizia penale ha una incidenza relativa in quanto interviene solo quando il problema si è manifestato e le conseguenze sono purtroppo spesso irreparabili. Al di là di un blando potere dissuasivo, stante l’irrazionalità e, spesso, l’antisocialità di chi commetta tali crimini, può affrontare gli effetti della violenza, punendo i colpevoli, ma non affronta le radici della questione. Senza un intervento educativo che favorisca il rispetto e l’uguaglianza di genere, la società rischia di perpetuare le stesse dinamiche dannose.

Per questo motivo, Forza Italia si impegna a dare impulso ad un approccio totale e multidisciplinare per affrontare il problema della violenza sulle donne. Riconosciamo che la giustizia penale deve essere integrata con programmi educativi che mirino a cambiare le mentalità, a promuovere il rispetto reciproco e a sfidare gli stereotipi di genere. Solo attraverso un tale approccio completo possiamo sperare di creare una società in cui la violenza sulle donne sia affrontata in modo efficace.

Tuttavia, comprendiamo anche l’urgenza della situazione e riteniamo che azioni immediate siano essenziali per proteggere le vittime e ridurre la violenza di genere. Pertanto, ci impegniamo a rafforzare le leggi esistenti, ma ancor di più a sensibilizzare attraverso i media, fornire servizi di supporto alle vittime, formare i professionisti, istituire hotline di emergenza, sostenere le realtà già operanti sul territorio, promuovere la cultura di denuncia e coinvolgere gli uomini nella lotta contro la violenza di genere.

Il capo Dipartimento Affari Costituzionali e Giustizia di Forza Italia per la Toscana, Avvocato Eros Baldini, sottolinea l’importanza di un’azione energica, ma ragionata, nell’ottica di affrontare e risolvere questo drammatico problema. “Forza Italia è in prima linea nel produrre il massimo sforzo per combattere la violenza sulle donne. Vogliamo una società in cui ogni donna possa vivere senza paura e senza violenza. Questo è il nostro impegno e continueremo a lavorare instancabilmente per raggiungere questo obiettivo.”

Forza Italia invita tutti i cittadini a unirsi a noi in questo importante sforzo per combattere la violenza sulle donne e creare una società più sicura e giusta per tutti.