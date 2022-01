Energia, Mazzetti (FI): “Fare di più per le imprese: rateizzazione, compensazioni, gas italiano”

La Deputata Erica Mazzetti: “I Dipartimenti hanno saputo coinvolgere esperti del settore ed energie”

“La soluzione alla crisi energetica non è né semplice né immediata. Intanto, e non è poco, il governo ha saputo attutire il colpo, quantomeno per le famiglie che altrimenti sarebbero state travolte. È sul settore delle imprese, per lo più energivore che compongono il vasto panorama dei distretti produttivi italiani, che ancora dobbiamo intervenire, con la rateizzazione delle bollette e con maggiori sostegni nel breve-medio periodo visto che si prevedono ulteriori aumenti. I sostegni non posso essere eterni e strutturali ed è per questo che Forza Italia da giorni ha messo in azione il “motore azzurro” dei Dipartimenti coinvolgendo esperti del settore per proporre soluzioni. Nell’imminenza propendiamo per un maggior uso del gas italiano che ci permetterà di sostituire quello di importazione: può essere questa una misura nel breve ma anche nel medio-lungo periodo. Come unica condizione poniamo l’utilizzo solo per il mercato interno e la produzione di energia e chiediamo, inoltre, un impegno su accise e oneri. In parallelo occorre porre le basi per una revisione del piano nazionale di energia che tenga conto di tutte gli strumenti necessari”. Lo dichiara Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia, dettagliando una prima serie di proposte redatte dai Dipartimenti.