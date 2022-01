Lavoro, Zangrillo (FI): sindacati facciano squadra, smart working nella PA è già ampiamente garantito

“La richiesta dei sindacati dei lavoratori pubblici per un “tutti a casa“ dei dipendenti della pubblica amministrazione, è priva di serie motivazioni. Oggi la flessibilità acquisita dalla PA consente il ricorso allo Smart Working fino quasi al 50% del personale, cifra più che adeguata a gestire le opportunità di prestazioni fuori dalla naturale sede di lavoro. In una fase cruciale per il Paese, dove ciascuno deve farsi carico del dovere di contribuire a normalizzare il ciclo economico, contenendo i danni provocati dalla pandemia, anche il sindacato dei lavoratori pubblici faccia squadra rinunciando a battaglie che hanno il sapore di tutela di privilegi di casta”. Ad affermarlo in una nota il deputato di Forza Italia Paolo Zangrillo, capogruppo degli Azzurri in Commissione Lavoro e coordinatore regionale del partito in Piemonte.

