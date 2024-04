Elezioni Europee, Deborah Bergamini: “Serve un cambiamento epocale”

“Tra pochi mesi si voterà per le elezioni europee, coinvolgendo oltre 450 milioni di cittadini chiamati a decidere del loro futuro. Queste elezioni sono cruciali poiché siamo sull’orlo di un cambiamento epocale, dal momento che nel mondo cresce la conflittualità fra Stati. Dunque abbiamo bisogno di un’Europa più forte. L’Europa deve diventare più efficace nel prendere decisioni, con l’unità come cifra politica fondamentale. Non deve essere una sommatoria burocratica di interessi nazionali, ma un’entità che rifletta la visione dei padri fondatori. Non importa quale forma ordinamentale prenderà, l’importante è che ci prepariamo tutti ad favorire un passaggio epocale che avrà anche queste elezioni come elemento fondativo. Ecco, una rifondazione, questo sicuramente sarà necessario, bisognerà veramente imparare a pensarsi europei. Forza Italia, come partito che fa parte del Partito Popolare Europeo, si batterà per un’Europa più efficace nel proprio meccanismo decisionale, per un’Europa in cui il Presidente della Commissione e il Presidente del Consiglio siano una sola figura, possibilmente eletta in modo diretto, un’Europa in cui il Parlamento europeo possa avere una vera e propria iniziativa legislativa e non ci sia questa sproporzione tra i poteri della Commissione e anche del Consiglio, e quelli del Parlamento. Ci vorrà una difesa comune, una sicurezza comune, una politica estera comune perché se non parleremo con una sola voce saremo afoni nel mondo.” Così Deborah Bergamini, vicesegretaria nazionale di Forza Italia, intervenendo al convegno ‘Stati uniti d’Europa o Europa delle nazioni”.