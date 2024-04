Inps – Chiara Tenerini:“ I dati dimostrano l’efficacia delle politiche per il lavoro”

“Sono estremamente soddisfatta per i risultati diffusi dall’Inps che dimostrano la bontà e l’efficacia delle politiche del Governo e della maggioranza, orientate al lavoro e a contrastare l’evasione contributiva. Ne è un esempio l’aumento del 4% dei contributi complessivi rispetto all’anno precedente, per un totale di 214,6 miliardi”. Lo afferma la deputata Chiara Tenerini, Responsabile nazionale Lavoro di Forza Italia. “Il raggiungimento dell’obiettivo posto rispetto alla generazione di ‘Valore Pubblico’ lo scorso anno, nel pieno delle politiche pensate dal centrodestra per i nostri cittadini, dimostra che la direzione intrapresa é quella giusta e che possiamo puntare a un ulteriore miglioramento. Giudico anche estremamente positivo l’aumento degli accessi ai servizi online da parte degli over 65: un risultato che ci spinge a perseverare nel percorso di digitalizzazione intrapreso dal nostro Paese per non lasciare indietro nessuno” conclude Tenerini.