Eros Baldini evidenzia la necessità di un cambiamento di rotta nel sistema penale

Il Responsabile Giustizia per Forza Italia Toscana, Avvocato Baldini Eros, evidenzia la necessità di un cambiamento di rotta nel sistema penale verso soluzioni più umane ed efficaci.

Il sovraffollamento e le condizioni disumane all’interno delle strutture carcerarie, tragicamente dimostrate dagli inaccettabili suicidi, rappresentano una sfida cruciale che richiede un intervento immediato. Sebbene, riconosce Baldini, meno di altre regioni, anche in Toscana la situazione è drammatica. Risulta evidente la necessità di spostare il focus dell’espiazione della pena verso le misure alternative alla detenzione in carcere.

Nelle pene brevi per i reati meno gravi, l’affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare, la semilibertà e l’affidamento terapeutico consentono ai condannati di rimanere nella comunità, mantenendo legami familiari e occupazioni, offrendo una soluzione più civile ed utile anche in termini di sicurezza. Ciò è dimostrato dalle statistiche che confermano una significativa riduzione della recidiva rispetto alla detenzione in carcere.

Risulta fondamentale investire in queste soluzioni per promuovere una rieducazione efficace e facilitare il reinserimento dei detenuti nella società.

Forza Italia, come sempre, si impegna a promuovere politiche che garantiscano una giustizia penale equa ed efficace e chiede il sostegno di tutti coloro che credono nel rispetto dei diritti e della dignità umana.