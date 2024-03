Dossieraggio – Rita Dalla Chiesa: “Fare chiarezza su chi entra in banche dati senza motivo”

“Non si capisce come un uomo delle istituzioni, un tenente della Guardia di Finanza, si prenda la briga di entrare nella banca dati di 800 persone per spiarne la vita, e scoprire poi che gli spiati sono quasi tutti del centro destra. Chi gli ha commissionato “il dossieraggio”, da chi è pagato, chi c’è dietro tutto questo, e siamo sicuri che sia per dare informazioni solo ai giornalisti? Ad alcuni giornalisti? A me possono fare tutte le intercettazioni che vogliono, tanto lo so, lo sento, che i cellulari hanno all’interno delle presenze che ascoltano. Dai tempi di mio padre, ma non me ne è mai importato niente, ma è un fatto di una gravità inaudita questo poter controllare un cittadino senza che nessuno ne sapesse niente. Un interrogativo che butto sul tavolo: cui prodest? Controllati senza che ci sia un processo in corso, un’inchiesta, qualche approfondimento da portare avanti. E poi consegnare il tutto a un giornale. Urge chiarezza” Così interviene al programma Prima di domani su Rete 4 la vicepresidente dei deputati di Forza Italia, Rita Dalla Chiesa.