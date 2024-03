Bergamini: “La situazione nel Mar Rosso è molto delicata. Con la missione Aspides andiamo nella giusta direzione”

“La situazione che si è venuta a creare nel Mar Rosso è molto delicata, però vediamo l’aspetto positivo e cioè che ieri in Parlamento, con il via libera alla missione Aspides, si è celebrata una pagina che va nella giusta direzione”.

Così Deborah Bergamini, vice segretario nazionale di Forza Italia, intervenendo a Tgcom24.

“In politica estera – ha proseguito – non ci dovrebbero mai essere divisioni politiche strumentali alla ricerca di consenso, il Paese dovrebbe sempre essere compatto. Non sempre questo è avvenuto nel passato, ricordo dei passaggi anche durante i governi Berlusconi in cui questa maturità non c’è stata da parte di tutte le forze politiche. Ieri, invece, c’è stata e questo è un segnale positivo, perché rafforza quello che l’Italia e il governo stanno facendo per contribuire a limitare il conflitto. Mi riferisco in particolare alle incursioni degli houthi nel Mar Rosso, che rischiano di costare moltissimo in termini di scambi commerciali e in termini economici al nostro paese e a tutta l’Europa. Il governo italiano è stato molto attivo e reputo che la missione Aspides vada nella giusta direzione. Non c’è soltanto il fatto, e bene ha fatto il ministro Tajani a specificarlo, di svolgere un’azione difensiva rispetto alle incursioni contro le navi, ma di scongiurare che con altre forme di attacco la situazione possa ulteriormente aggravarsi. Mi riferisco al taglio di cavi sottomarini, che mette a rischio la connessione tra l’Asia e l’Europa. L’Unione Europea, pur con le sue lentezze, sta capendo che bisogna essere più tempestivi nel gestire le situazioni di crisi che si stanno moltiplicando, e questo mi sembra un fattore molto rilevante per contrastare l’azione di questi terroristi,” ha concluso.