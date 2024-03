Ronzulli: “Nelle università non ci deve essere posto per cattivi maestri”

“Cattivi maestri che hanno allevato cattivi maestri e che rischiano di allevarne altri ancora. L’elogio funebre alla brigatista irriducibile Barbara Balzerani, da parte della docente di filosofia teoretica all’Università ‘La Sapienza’ di Roma, Donatella Di Cesare, è di una gravità inaudita. Non si può accettare che una professoressa, alla quale è affidato il futuro culturale dei nostri figli, possa glorificare pubblicamente una terrorista che non si è mai pentita di aver preso parte al sequestro di Aldo Moro e ad altri omicidi, senza che poi ne paghi le conseguenze. Bene ha fatto la rettrice dell’Ateneo, Antonella Polimeni, a condannare le parole di questa nostalgica del brigatismo rosso. E’ auspicabile che la professoressa Di Cesare venga rimossa quanto prima dall’incarico, perché le nostre università devono essere luoghi terzi, imparziali, e non può esserci posto per chi si riconosce nell’ideologia del terrorismo”. Così, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli.