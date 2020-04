Dl liquidità, Giacometto (FI): Governo ascolti nostre proposte, o imprese chiuderanno

“Come ha giustamente evidenziato il Presidente Berlusconi stamane nella sua lettera al Sole 24 ore, il cosiddetto Decreto Liquidità rischia di ottenere un effetto paradossale, e cioè di garantire alle imprese le risorse appena sufficienti per pagare le tasse a fine giugno di quest’anno. Ecco perché Forza Italia ritiene importante un’azione parlamentare per modificare profondamente quel provvedimento: l’obiettivo deve essere quello di mettere a disposizione delle aziende uno strumento davvero efficace, per consentirgli di fronteggiare la crisi che stanno vivendo e, dunque, di proseguire la loro attività produttiva”. Lo scrive in una nota il Parlamentare di Forza Italia Carlo Giacometto, responsabile del Dipartimento Bilancio e Finanze del suo partito in Piemonte.

“Le nostre proposte saranno prioritariamente finalizzate ad ottenere il rinvio degli adempimenti fiscali a carico delle imprese almeno ‪al 30 novembre‬, dando qualche mese in più rispetto all’attuale previsione normativa; la modifica dei tempi previsti per il rimborso, perché i 6 anni stabiliti dal Decreto possono oggettivamente diventare insostenibili per moltissimi imprenditori; infine, la semplificazione e, quindi, la velocizzazione delle procedure per ottenere il finanziamento bancario garantito dallo Stato, perché il fattore tempo è un elemento determinante nell’attuale situazione.

Il nostro unico intento -sottolinea- è quello di scongiurare la chiusura o il ridimensionamento delle imprese del nostro tessuto economico-produttivo: ci aspettiamo pertanto che il Governo cambi atteggiamento nei confronti delle proposte del centrodestra e, finalmente, se ne faccia carico nell’interesse dell’Italia”.