Coronavirus, Porchietto (FI): ancora troppi lavoratori senza bonus, mancano soldi

“Sin dall’inizio dell’emergenza Covid-19 dal Governo sono stati annunciati 600 euro di bonus per tutti lavoratori autonomi e partite iva ma i soldi stanziati fino ad ora non bastano a coprire le numerose richieste di sussidio fatte. Basti pensare che fino a tre giorni fa su circa 455 mila domande ne sono state ammesse soltanto 413 mila e secondo alcuni dati forniti dall’Adepp mancano ancora 48 milioni per poter accettare tutte le domande che le Casse di previdenza privata hanno ricevuto. Ci auguriamo che il Governo si attivi subito per trovare soluzioni concrete e tali da non lasciare per davvero nessuno indietro”. Così in una nota la deputata Claudia Porchietto, responsabile del Dipartimento Attività Produttive di Forza Italia.

