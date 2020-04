Coronavirus, Giacometto (FI): su bollo auto M5S in Liguria dovrebbe parlarne al Governo

“Sospendere il bollo auto per un anno? E’ una proposta certamente interessante, che però il capogruppo del M5S alla Regione Liguria dovrebbe indirizzare ai suoi colleghi che si trovano a Roma, visto che la disciplina normativa sulla tassa automobilistica è statale. A costoro, ad esempio, dovrebbe chiedere di far sì che il Governo Conte trovi le coperture economiche per compensare il mancato gettito di un anno per i bilanci delle Regioni. A queste ultime, infatti, spetta la riscossione e le modalità per organizzarla: ecco perché la Liguria, ma anche il Piemonte e altre Amministrazioni regionali hanno giustamente previsto una proroga dei termini, portando le scadenze alla seconda parte di quest’anno. Di certo, però, i loro bilanci non possono assorbire un mancato introito pari a circa 6,8 miliardi annui.nIn attesa, dunque, che il Governo trovi quelle risorse per una moratoria complessiva per il 2020 – cosa certamente auspicata da tutti i Presidenti di Regione, oltreché dai cittadini – ho proposto un emendamento alla legge di conversione del decreto cosiddetto ‘Cura Italia’ per far in modo che tutte le Regioni possano ridurre almeno del 10% il bollo auto a chi pagherà entro i termini, sia ordinari, sia prorogati, previsti da ciascuna Amministrazione regionale, prevedendo nel contempo le adeguate coperture a carico del bilancio dello Stato. Non si tratta ovviamente di un intervento risolutivo, ma è certamente più sostenibile delle sparate propagandistiche di chi è all’opposizione in tutte le Regioni e finge di non ricordarsi di essere al Governo del Paese”.

Lo ha dichiarato in una nota l’on. Carlo Giacometto, responsabile del Dipartimento Bilancio e Finanze di Forza Italia in Piemonte

