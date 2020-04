Fase 2, Porchietto (FI): chi può riapra

“Le imprese che sono nella condizione di poter riaprire devono poterlo fare anche perché oramai é evidente a tutti che i focolai di Covid-19 sono collocati in altri luoghi. Il nostro compito è quello di aiutare il sistema a ripartire nell’immediato, tutelando la salute dei lavoratori e fornendo la massima chiarezza su quali dispositivi di protezione siano fondamentali. Tutto questo va fatto però con la massima semplicità, senza chiedere l’impossibile a nessuno e soprattutto senza percorsi vessatori o poco praticabili dal sistema che è già in grande difficolta'”. Cosi’ in una nota Claudia Porchietto, responsabile del Dipartimento Attività Produttive di Forza Italia, che conclude: “Dovremmo cominciare ad entrare nell’ottica che l’economia non è nemica della salute e che al contrario, se faremo in fretta a dare il via ad una buona parte delle riaperture delle attività, riusciremo a liberare risorse che aiuteranno tutti quei settori che invece non potranno essere immediatamente operativi”.

