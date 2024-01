Disabili – Ronzulli: “L’istituzione del Garante Nazionale è un atto di civiltà”

“L’approvazione da parte del Consiglio dei ministri del decreto legislativo che istituisce il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità è un atto di civiltà. Nel nostro Paese ci sono quasi 13 milioni di persone disabili, 3 milioni delle quali in modo grave, e molto spesso si scontrano con un sistema di welfare che non riesce ad offrire loro servizi adeguati. Allo stesso modo le famiglie affrontano quotidianamente, in totale solitudine, situazioni di particolare difficoltà che aggravano storie già molto complesse. Per questo, l’istituzione di un Garante è fondamentale e sarà determinante per sostenere e aiutare le persone disabili e le loro famiglie”. Lo dichiara la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli.