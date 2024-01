Istat – Chiara Tenerini: “Nuovo record di occupati, Pd-M5S a lutto”

“Prosegue la serie positiva di dati sull’occupazione: il nuovo record registrato dall’Istat dimostra l’efficacia delle misure che abbiamo introdotto. Con 23 milioni e 745mila occupati, aumentati di 456mila unità in un anno, il mercato del lavoro si conferma in grande crescita. Diminuiscono sia le persone in cerca di lavoro che gli inattivi, mentre aumentano le retribuzioni grazie al contrasto all’inflazione, segno che il Paese sta invertendo la rotta. Con il centrodestra al Governo l’Italia intraprende la strada dello sviluppo, del rilancio dell’economia e delle politiche attive, con buona pace di Pd e M5S che, di fronte ai nuovi record, sono in lutto per l’addio all’immobilismo e all’assistenzialismo”. Lo dichiara la Responsabile nazionale del dipartimento Lavoro di Forza Italia, la deputata Chiara Tenerini.