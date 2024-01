Maestro cucina, Gatta: “L’ istituzione del Premio è un passo importante per dare lustro alle nostre eccellenze”

“Il disegno di legge che istituisce il premio “Maestro di cucina” è il segno tangibile del sostegno delle istituzioni al nostro patrimonio culturale, consapevoli come siamo che la promozione delle nostre eccellenze si traduce anche nella diffusione di un modello di vita incentrato sulla qualità dei prodotti, sull’artigianalità dei processi, sulla socialità e sulla cultura. Con questo disegno di legge facciamo un ulteriore passo nella giusta direzione, ovvero quella di dare lustro alle nostre eccellenze, perché la tutela del nostro patrimonio immateriale passa anche attraverso queste piccole ma significative iniziative”.

Lo ha detto in Aula Giandiego Gatta, deputato di Forza Italia e membro della Commissione Agricoltura e responsabile nazionale del Dipartimento Pesca e Acquacoltura del partito azzurro, in dichiarazione di voto finale.

“Il patrimonio enogastronomico italiano – ha aggiunto Gatta – è parte integrante del più ampio patrimonio culturale: il cibo, i prodotti della terra e del nostro mare sono la porta di accesso più immediata a un territorio, sono la prima esperienza attraverso la quale il viaggiatore contemporaneo cerca un contatto con la cultura e le tradizioni di un luogo. L’istituzione del premio di Maestro dell’arte della cucina italiana, dunque, rappresenta un’importante iniziativa per far sviluppare e dare ulteriore risalto a un comparto strategico per la nostra economia”.

“In un momento in cui si sente sempre più frequentemente parlare di cibo sintetico e di farina di insetti, usati come alimenti, la nostra risposta non può che andare in senso ostinatamente opposto. Non solo. Vogliamo costruire sinergie virtuose e positive tra mondo dell’istruzione e mondo del lavoro, mettendo nelle condizioni i professionisti del settore di trasmettere il proprio sapere ai più giovani. È anche grazie a queste iniziative che si riescono a produrre le condizioni effettive per la creazione di nuovi posti di lavoro e per l’incremento dei redditi dei lavoratori”, ha spiegato.

“Questo disegno di legge rappresenta la risposta più efficace a chi accusa l’attuale maggioranza di agire esclusivamente in un’ottica repressiva, dimostrando, invece, come l’attenzione all’ascolto delle esigenze dei settori produttivi sia centrale. Noi di Forza Italia offriamo alla comunità la nostra serietà e il nostro realismo”, ha concluso.