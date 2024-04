DIPARTIMENTO DISABILITÀ E SOCIALE: per Autismo serve la politica del fare.

Un 2 aprile all’insegna della conoscenza delle realtà più significative del territorio italiano. Sono stata in visita alla Fondazione Progettoautismo FVG a Feletto Umberto, in provincia di Udine. Elena Bulfone, responsabile per il Friuli Venezia Giulia e presidente della Fondazione, ha illustrato la complessa attività che coinvolge quasi 100 bambini e ragazzi affetti da autismo, con le loro famiglie, nonché 40 dipendenti e oltre 50 volontari, in una struttura di 2.700 metri quadri circondata dal verde, con camere per i weekend indipendenza e stanze multisensoriali. Due tra le tante questioni emerse meritano la nostra attenzione. La prima riguarda la capacità di selezione delle risorse da parte dello Stato e delle regioni, la seconda si riferisce alla necessità di un approccio diverso a seconda della fascia di età delle persone, perché ciascuna età porta con sé diverse e peculiari problematiche. Ciò che è emerso dalla visita e dal confronto con Elena Bulfone, da decenni impegnata direttamente nel settore, è che le persone con autismo hanno bisogno di una politica del ‘fare’ e non del “parlare”.