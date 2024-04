Cultura – Rita Dalla Chiesa: “Grazie a FI molti teatri saranno monumento nazionale”

“Il testo approvato dalla commissione Cultura individua un lungo elenco di teatri italiani che vengono dichiarati Monumento nazionale. Grazie a Forza Italia il teatro alla Scala di Milano, il teatro la Fenice di Venezia e il teatro Petruzzelli di Bari verranno riconosciuti come “monumento nazionale”. Sono teatri di grandissimo valore storico. Istituzioni culturali, conosciute e amate in tutto il mondo, fiori all’occhiello dei nostri beni artistici e architettonici”. Così Rita dalla Chiesa, vicepresidente dei deputati di Forza Italia, intervenendo in dichiarazione di voto sul Testo Unico Dichiarazione di monumento nazionale di teatri italiani. “Tra i principi fondamentali della nostra Costituzione – ha proseguito – c’è anche l’articolo 9, che testualmente recita: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.” Il teatro è sempre stato un valido alleato della cultura, tramandando il sapere nel corso dei secoli e rendendolo accessibile a tutti, una fonte di conoscenza eterna, un continuo arricchimento della consapevolezza personale che ha contribuito ad edificare la struttura morale della nostra società, il nostro essere uomini. Non dimentichiamoci che spesso il teatro diventa una vera e propria “officina” di inclusione sociale, promuovendo stili di vita sostenibili, diritti umani, la parità di genere, la solidarietà, la cultura non violenta, la diversità culturale, il principio della cittadinanza globale. Forza Italia sostenendo con fermezza il percorso della valorizzazione e preservazione del nostro ricco patrimonio culturale. esprime voto favorevole”, ha concluso.