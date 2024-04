Cultura, Cattaneo: “I teatri di Voghera e Pavia monumenti nazionali, bellissima notizia per il territorio”

“Con orgoglio abbiamo appreso che i teatri di Pavia e Voghera sono stati dichiarati ‘monumento nazionale’ nella proposta di legge sul tema in discussione alla Camera dei deputati, al pari dei più grandi teatri italiani. Una splendida notizia e un riconoscimento per un territorio da sempre attento alla valorizzazione della storia e dei luoghi d’arte e la conferma dell’attenzione da parte di questo Governo alla crescita dell’identità e della cultura di tutte le aree del nostro Paese. Quel che vale per il mio territorio vale anche per tutti i teatri che sono stati dichiarati monumenti nazionali e che conservano la storia di grandi artisti che negli anni si sono esibiti e hanno dato lustro all’Italia”. Lo ha dichiarato l’On. Alessandro Cattaneo, responsabile dei dipartimenti di Forza Italia.