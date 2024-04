Amministrative Firenze, patto Forza Italia-Pli. Si lavora ad accordo in tutta la Toscana in vista delle regionali

Forza Italia e Partito Liberale Italiano correranno insieme alle elezioni comunali di Firenze, dove il simbolo PLI sarà dentro quello del partito fondato da Silvio Berlusconi. L’accordo è stato annunciato oggi in conferenza stampa, alla presenza del coordinatore regionale di Forza Italia, Marco Stella e del segretario toscano del Pli, Angelo Rossi, insieme alla coordinatrice comunale di FI, Mariagrazia Interno’, al coordinatore comunale del PLI, Claudio Gentile e alla presidente del PLI toscano, Elisabetta Marinari.

“È un piacere fare questo percorso insieme al Partito liberale – ha esordito Stella – che segue i valori del presidente Berlusconi della libertà, del liberalismo in economia. Per questo abbiamo sottoscritto per il Comune di Firenze un accordo per l’ingresso nelle liste di Forza Italia di alcuni esponenti del Pli, lo abbiamo già fatto in altre province come a Prato. Più in generale insieme al segretario regionale dei liberali abbiamo scelto di arrivare a un’intesa in tutta la Toscana, guardando alla sfida più importante: le Regionali del 2025. Vogliamo sottoscrivere accordi in tutti i 184 comuni che andranno al voto in Toscana nella tornata delle amministrative 2024”.

“Firenze è la ciliegina sulla torta – ha sottolineato Rossi – di un progetto che stiamo portando avanti da tempo in alcune province, e che auspichiamo si estenda in tutta la regione. Questa è una piattaforma che ricompone e ricongiunge tutta l’area liberale, quella storica e il partito liberale di massa, come lo chiamava Berlusconi. L’esperimento toscano può essere portato su una scala ancora più grande. La prossima sfida più importante è quella delle regionali 2025”. Anche la coordinatrice cittadina di Forza Italia rimarca “la comunanza di ideali liberali tra noi e il PLI” e auspica “che l’accordo fatto a Firenze sia esteso a tutta la regione. Salutiamo con entusiasmo – ha detto Interno’ – la presenza nelle nostre liste dei dirigenti PLI Gentile e Marinari”.

“È fondamentale – ha sottolineato dal canto suo Gentile – rafforzare la parte moderata del centrodestra. Il PLI è storicamente centrista e moderato. Forza Italia, pur aderendo al Ppe, ha sempre rivendicato i suoi principi e ideali liberali. Firenze per noi è un caposaldo, siamo felici di far parte del centrodestra, che per noi è una collocazione naturale”. E “rafforzare queste alleanze, condividere questi valori – ha aggiunto Marinari – è importante per l’alternativa. Questo è un progetto che crescerà e si rafforzerà in vista delle elezioni regionali del 2025. I danni fatti in Toscana dalle amministrazioni di sinistra sono evidenti e sotto gli occhi di tutti, noi vogliamo che la nostra città torni a essere sicura, pulita e vivibile”.