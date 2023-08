Deborah Bergamini: “Diamo il benvenuto in Forza Italia al consigliere regionale Maurizio Sguanci”

La notizia dell’ingresso in Forza Italia del consigliere regionale della Toscana, Maurizio Sguanci, “dimostra che il nostro modello di buon governo per il Paese e’ di grande interesse per chi sceglie di condividere i nostri valori”. Lo dichiara, in una nota, la vicepresidente dei deputati di Forza Italia, Deborah Bergamini. “L’adesione di Sguanci, politico di grande esperienza eletto nel collegio elettorale di Firenze, a cui diamo il benvenuto, e’ un segnale importante per il nostro territorio e non solo – aggiunge la parlamentare -. Conferma che Forza Italia e’ il centro in cui vedere non una alternativa politica ma il partito di riferimento che incarna i principi liberali, moderati, europeisti e atlantisti. Noi siamo la vera casa dei moderati in cui accoglieremo tutti coloro che guardano al nostro progetto per il futuro e il benessere dell’Italia”.