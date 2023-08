Chiara Tenerini: “”Desidero dare pubblicamente il benvenuto in Forza Italia al consigliere regionale Maurizio Sguanci”

“Desidero dare pubblicamente il benvenuto in Forza Italia al consigliere regionale della Toscana, Maurizio Sguanci. Questa adesione, che accogliamo tutti con grande soddisfazione, è la prova che il nostro movimento politico è ancora attrattivo dopo trent’anni. Ciò in ragione del fatto che rappresentiamo il solo partito centrista, incarnazione dei principi liberali, moderati, europeisti e atlantisti. Un partito che ha portato avanti i valori in cui crede con fede e coraggio per tutti questi anni, senza mai perdere la propria essenza e il proprio entusiasmo ed è diventato un punto di riferimento per chi in questi valori crede”. Così in una nota la deputata di Forza Italia Chiara Tenerini.