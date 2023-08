Deborah Bergamini: “Viareggio e la Toscana capitali mondiali della cantieristica navale per la nautica da diporto”

Forza Italia sostiene attivamente le imprese italiane: Viareggio e la Toscana capitali mondiali della cantieristica navale per la nautica da diporto. Deborah Bergamini: “Sto lavorando per organizzare nella prossima primavera un grande evento per la promozione delle eccellenze italiane”

L’Onorevole Deborah Bergamini, Vice capogruppo alla Camera dei Deputati di Forza Italia, ha dichiarato il forte impegno del partito nel sostenere le imprese italiane e quelle operanti nel settore della cantieristica navale per la nautica da diporto meritano un’attenta attenzione.

La cantieristica navale italiana si sta distinguendo per la sua leadership mondiale nella produzione di imbarcazioni per la nautica da diporto, con Viareggio e la Toscana come cuore pulsante di questo settore. Le aziende del territorio si sono distinte per la realizzazione di Yacht e Super Yacht, prodotti di lusso altamente personalizzati, che testimoniano la qualità e la specializzazione dei lavoratori coinvolti, sia nei cantieri diretti che nelle piccole e medie imprese.

Forza Italia è consapevole dell’importanza vitale della nautica per l’economia nazionale e dell’influenza che il settore nautico ha sulle economie costiere italiane. Pertanto, il partito sostiene attivamente iniziative volte a promuovere le eccellenze italiane e la produzione Made Green in Italy, contribuendo agli sforzi del Ministero dell’Ambiente per garantire una politica di sviluppo e produzione sostenibile, con particolare attenzione alla valutazione dell’impronta ambientale dei materiali utilizzati nel processo produttivo.

Come rappresentate Italiana dell’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo (PAM) mi sto adoperando per portare nella prossima primavera un grande evento a Viareggio, focalizzato sulla cantieristica navale, la sostenibilità ambientale e la Blue Economy. L’evento vedrà la partecipazione dei rappresentanti dell’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo (PAM), un’organizzazione intergovernativa che riunisce i parlamentari dei paesi della regione del Mediterraneo.

Questa iniziativa mira a promuovere e far conoscere ancora di più la realtà di Viareggio e della Toscana tutta, mettendo in luce le eccellenze del Made in Italy nel settore della cantieristica navale e rafforzando la cooperazione e il dialogo tra i membri della regione mediterranea.

La sostenibilità è al centro della nostra agenda politica per garantire la crescita e lo sviluppo del settore trainante del Made in Italy. Riteniamo fondamentale il sostegno alle imprese del comparto nautico, l’adozione di politiche che favoriscano la crescita e il benessere dell’intera comunità, nonché l’approvvigionamento di materie prime sempre più ecosostenibili.

Il futuro della cantieristica navale italiana dipende dal costante impegno verso la sostenibilità e dalla qualità del Made in Italy. Forza Italia continuerà a sostenere attivamente il settore, lavorando per garantire la prosperità delle aziende coinvolte e il ruolo sempre più rilevante di Viareggio e della Toscana nel panorama internazionale della cantieristica navale.

Deborah Bergamini

Vice Capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati