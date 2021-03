Covid: Tajani, Figliuolo fara’ bene, vittoria politica di FI

“Nulla di personale, ma Arcuri non ha funzionato come responsabile della lotta al Covid. Il generale Figliuolo e’ un esperto dell’organizzazione, la consideriamo una vittoria politica nell’interesse della nazione”. Lo ha detto Antonio Tajani, vice presidente di Forza Italia, intervenendo a Start su SkyTg24. “La presenza di FI nella maggioranza – ha aggiunto – ha segnato un cambio di passo, con Conte non si poteva andare avanti”. “Quando si hanno troppi incarichi – ha sottolineato ancora parlando di Arcuri – e’ difficile svolgerli nel modo migliore. Troppe responsabilita’ nelle mani di una sola persona non andava bene. Grazie anche alle nostre pressioni il governo ha deciso di sostituirlo con un generale che secondo me fara’ bene”

