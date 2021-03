Maria Spena: “Il peso della chiusura delle scuole non deve ricadere sulle spalle dei lavoratori”

“Il peso della chiusura delle scuole non deve ricadere sulle spalle dei lavoratori autonomi e dei dipendenti. Essere genitori non puo’ diventare una discriminante in un Paese gia’ alle prese con un lungo e doloroso inverno demografico. Per queste categorie a maggior rischio la strada da intraprendere e’ quella indicata dal centrodestra gia’ durante la prima ondata, con la proposta di rafforzare i congedi parentali ed il contributo baby sitter. Bisogna, inoltre, pensare anche a quei genitori che hanno gia’ esaurito ferie e permessi per prendersi cura dei figli minorenni in Dad. Di fronte all’emergenza non tutti possono contare sulla rete familiare che, per i piu’ fortunati, ha supplito alle carenze delle politiche del precedente governo. Che su questo fronte e’ stato sonoramente bocciato. Chiudere le scuole e’ una decisione difficile e sofferta, ma se intrapresa va accompagnata dall’adozione di tutte le precauzioni necessarie affinche’ nulla sia lasciato all’improvvisazione come accaduto in passato”. Lo dichiara in una nota la deputata di Forza Italia, Maria Spena, componente della Commissione bicamerale infanzia e adolescenza.

