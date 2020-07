Covid, Stella (FI): “Tre artigiani fiorentini su 4 aspettano ancora CIG di aprile, Comune e Regione stanzino soldi a fondo perduto”

FIRENZE – “Il 75% degli artigiani fiorentini non ha ancora ricevuto la cassa integrazione del mese di aprile, siamo a luglio: lo trovo scandaloso, non è così che le istituzioni pubbliche possono rapportarsi ai cittadini, non è così che si possono trattare professionisti che concorrono a creare ricchezza e benessere. Si tratta di 5.396 imprese artigiane fiorentine per 24.144 lavoratori, che alle difficoltà della ripresa lavorativa dopo mesi di chiusura, devono anche fare i conti con soldi promessi che non arrivano”. Lo afferma il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella (Forza italia).

“Secondo i dati del Centro studi di Confartigianato Firenze – illustra Stella – il 98% delle imprese artigiane cittadine ha fatto richiesta di accesso agli ammortizzatori sociali previsti dai decreti del governo. Oltre ai fondi per la Cig, è necessario che gli Enti Locali facciano la loro parte per sostenere questo comparto fondamentale: la Regione Toscana stanzi soldi a fondo perduto, mentre il Comune di Firenze segua l’esempio virtuoso di altri Comuni toscani e azzeri le imposte locali almeno fino al 31 dicembre dell’anno in corso, in modo da dare respiro alle imprese”.