Firenze, Stella (FI): “Per omicidio Duccio Dini pene esemplari ai responsabili”

FIRENZE – “Con la condanna in primo grado a pene fino a 25 anni per cinque imputati, possiamo dire che ieri giustizia è stata fatta, anche se nessuno potrà restituire mai più Duccio Dini all’affetto dei suoi cari”. Lo afferma il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella (Forza Italia) commentando la sentenza di primo grado per la morte del 29enne fiorentino, travolto due anni fa sulle strade di Firenze durante un inseguimento per un regolamento di conti tra due bande Rom.

“Alcuni dei Rom coinvolti nella tragica vicenda che ha portato alla morte di Duccio Dini – sottolinea Stella – avevano precedenti per rissa, spaccio, sfruttamento della prostituzione e altri reati contro la persona, ma erano assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Chiediamo che il Comune di Firenze faccia un check di tutti gli stranieri assegnatari di case popolari, e nel caso risultino pregiudicati o condannati, vogliamo che si avviino le procedure per la revoca dell’alloggio”.