Forza Italia Piemonte: riscrivere l’abuso d’ufficio non sia lodo Appendino

“Non possiamo che essere d’accordo sulla riforma nel suo complesso della Giustizia. Ci sono numerosi aspetta da cambiare per assicurare la certezza del diritto, un equilibrio credibile e imparziale tra gli interessi in gioco, una proporzionalità tra le condotte commesse e le pene e le sanzioni previste. Certamente l’abuso d’ufficio é una di quelle fattispecie che meriterebbe una revisione complessiva. Pare peró abbastanza palese il cambio di rotta che sta ispirando l’attuale riscrittura di questo articolo da parte di politici grillini che addirittura nella scorsa legislatura non solo rigetterano le nostre proposte al riguardo ma volevano addirittura aumentare le pene per il medesimo illecito. Ecco quindi che nasce il legittimo sospetto che dietro tale conversione non vi sia purtroppo una illuminazione ispirata alla riscoperta di un diritto garantista e non improntato al giacobinismo. Bensì la semplice volontà di mettere in campo un “lodo Appendino-Raggi” volto a togliere di mezzo per loro eventuali grattacapi per le ormai imminente elezioni amministrative. Abbiamo già visto capriole del genere nel corso di questa legislatura da parte del M5s e non possiamo che denunciare l’incoerenza di un partito che ha compreso subito che bisogna essere giustizialisti solo quando non tratta i propri compagni di partito”. Ad affermarlo in una nota Paolo Zangrillo, coordinatore regionale degli azzurri in Piemonte e i vicecoordinatori regionali Roberto Pella, Roberto Rosso e Diego Sozzani.

