Coronavirus, Ruffino (FI): DL cura l’Italia o ammazza le imprese?

Dichiarazione dell’on. Daniela Ruffino, parlamentare di Forza Italia: “Siamo immersi, e non può essere diversamente, nelle cronache drammatiche di questi giorni. Piangiamo i morti, preghiamo per gli ammalati minacciati dal coronavirus ma il governo ha già preparato altri fazzoletti per asciugare le lacrime a quegli imprenditori che non potranno più rialzare la saracinesca del negozio o del laboratorio. Cronaca quotidiana del coronavirus. Mi telefona un’amica, imprenditrice capace, e con la voce accorata mi segnala che dallo sportello bancario dove si era presentata dieci giorni fa per rifornirsi di liquidità urgente, l’hanno richiamata per informarla che la pratica sarà gestita da Medio Credito e sarà liquidata in un mese e mezzo.

A questa storia non servono commenti. Il dl Cura Italia è di fatto un decreto “ammazza imprese”. Quando fra un mese e mezzo l’amica imprenditrice non riaprirà più la sua azienda, e con lei decine di migliaia di aziende, potremo allora misurare la devastazione sociale provocata da un governo inadeguato. I soldi non vanno alle imprese, vanno al Medio Credito che con tutta la calma di questo mondo provvederà a intubare l’impresa moribonda. L’immagine non è macabra come sembra. È quello che sta accadendo oggi alle persone e domani alle imprese”.