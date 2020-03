Coronavirus, Zangrillo (FI): il vaccino per riprendersi dalla crisi è rappresentato dalla buona politica sia in Italia sia in Europa

“In questi giorni drammatici, pieni di angoscia per i tanti lutti e di ansia per un futuro difficile, ci sostiene la certezza della straordinaria opera del nostro personale sanitario, medici, infermieri, lettighieri, che con competenza, coraggio e generosità stanno lottando contro un nemico invisibile, spesso con armi inadeguate. Gli dobbiamo e gli dovremo riconoscenza, non solo premiando i loro sforzi fuori dal comune, ma soprattutto mostrandoci all’altezza della loro opera. Ci attende un futuro incerto, con milioni di cittadini, lavoratori e imprenditori in ginocchio ai quali abbiamo il dovere e l’urgenza di offrire una prospettiva.Oggi, come mai prima, dobbiamo dimostrare il valore della politica, che non è rincorsa al potere ma capacità di essere al servizio della comunità. Abbiamo il dovere di fare squadra, perché solo mettendo insieme le migliori capacità, come succede oggi negli ospedali, ce la possiamo fare. Dobbiamo farlo sia nel governo nazionale di ciascun Paese, e soprattutto in Europa, quell’Europa spesso invocata e anche aspramente criticata che oggi ha l’occasione formidabile di riscattarsi e dimostrare di essere essenziale per la cura dei suoi popoli. Non c’è molto tempo, la velocità della crisi economica va di pari passo con la diffusione del virus; il vaccino per riprendersi è rappresentato dalla buona politica, quella che guarda agli interessi della comunità e non al successo di questo o quel partito o alla supremazia di questo o quel Paese. Prima lo capiamo e prima ne veniamo fuori”. Ad affermarlo in una nota il deputato di Forza Italia Paolo Zangrillo, capogruppo in Commissione Lavoro a Montecitorio e Coordinatore regionale degli azzurri in Piemonte.