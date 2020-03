CURA ITALIA: FORZA ITALIA, MEF EMANI NORME ATTUATIVE PER ACCESSO FONDO SOLIDARIETA’ ANCHE PER MUTUI CASA

Il Governo chiarisca quali iniziative urgenti intende adottare per colmare il vuoto normativo e garantire l’accesso al Fondo di Solidarietà che prevede la possibilità per i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà. Questa la richiesta dell’interrogazione urgente al Ministro dell’economia e delle finanze dei deputati di Forza Italia Maurizio D’Ettore, Mauro D’Attis, Stefano Mugnai, Francesco Cannizzaro, Francesco Paolo Sisto e Giusy Versace. “Solo alcuni istituti bancari – si legge nell’atto ispettivo – si sarebbero attivati per far fronte a questo vuoto normativo che getta nello sconforto migliaia di famiglie, ma dovrebbe essere il Ministero dell’economia e delle finanze ad intervenire con la massima sollecitudine e chiarezza secondo quanto previsto dal decreto legge ‘Cura Italia. Si rivela quindi indispensabile emanare il decreto attuativo già previsto dall’art. 54 d.l. n. 18/2020, anche al fine di chiarire ogni aspetto esecutivo e procedurale volto ad ottenere efficacemente la sospensione delle rate dei mutui prima casa”.

