Coronavirus, Porchietto(FI): Di Maio si renda utile e tuteli imprese

“In un momento come questo la rete diplomatica italiana nel mondo, per altro composta da straordinarie competenze a tutti i livelli, deve giocare un ruolo fondamentale per proteggere le nostre aziende. Centinaia di eccellenze italiane vedono i propri responsabili bloccati dalle limitazioni negli spostamenti, mentre i loro omologhi di aziende concorrenti straniere (Germania su tutti) nonostante il virus riguardi anche loro, continuano a muoversi come nulla fosse. Il risultato è che una concorrenza sleale sta penalizzando le nostre imprese che sono spettatrici di uno sciacallaggio straniero nei loro confronti. Gli ordini vengono annullati e guarda caso riprogrammati su imprese di altri Paesi europei…Tutto ciò avviene sotto gli occhi dell’incapace ministro degli Esteri”. Lo scrive in una nota la deputata azzurra Claudia Porchietto, responsabile del Dipartimento Attività Produttive di Forza Italia.

“Ministro Di Maio per cortesia, intervenga, convochi gli Ambasciatori. Su questo tema, metta la nostra struttura di rappresentanza a totale supporto degli imprenditori. Non c’è tempo da perdere, siamo già in ritardo.

Dobbiamo dare sicuramente priorità all’emergenza sanitaria ma – aggiunge- credo che una parte del Governo possa dedicarsi sin d’ora a fronteggiare l’emergenza economica e lo sciacallaggio nei confronti del nostro tessuto produttivo. Ministro, c’è un limite anche nell’essere inutili”.