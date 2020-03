Coronavirus, Salini e Pella (Fi): «Restituzione rette nidi e mense scolastiche, taglio tasse locali e smart working: Forza Italia Lombardia invia ad Anci un pacchetto di misure urgenti per aiutare i Comuni ad affrontare l’impatto sociale ed economico dell’emergenza»

«I sindaci sono in prima linea nell’affrontare le ricadute sociali ed economiche dell’emergenza coronavirus. E’ della massima priorità metterli al più presto nelle condizioni di intervenire a favore di famiglie ed imprese, messe in grave difficoltà a causa della situazione straordinaria legata al diffondersi dell’epidemia. Oggi abbiamo inviato ad Anci nazionale un pacchetto di proposte puntuali, un lavoro nato su impulso del coordinamento di Forza Italia Lombardia, che sintetizza istanze concrete emerse dal confronto con i molti sindaci lombardi impegnati fin dal primo giorno nel fronteggiare la crisi. Chiediamo che vengano inserite tra le misure urgenti da proporre al governo per mettere gli amministratori locali in condizioni di intervenire efficacemente sui rispettivi territori». E’ quanto dichiarano Massimiliano Salini, eurodeputato e coordinatore di Forza Italia Lombardia, e Roberto Pella, deputato di Forza Italia e vicepresidente vicario Anci nazionale.

«Si va dalla restituzione del 100% dei costi sostenuti dalle famiglie per i servizi educativi, anche paritari, come nidi, materne, trasporto scolastico e mense – sottolineano Salini e Pella – all’abbattimento delle tasse locali, come IMU, Tari e Cosap con contestuale contribuzione dello Stato per sopperire alle minori entrate, fino all’istituzione, presso il ministero della Funzione Pubblica, di un servizio dedicato ai Comuni per muoversi nella situazione eccezionale creatasi, a partire dalla necessità di organizzare servizi essenziali basati sullo smart working».

«Mi farò portavoce di queste proposte – conclude Pella – sia in sede istituzionale Anci nell’elaborare il documento da sottoporre al Governo sia in Commissione Bilancio per darvi seguito portandole all’attenzione del ministro Roberto Gualtieri, in audizione martedì prossimo»