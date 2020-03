Coronavirus, Giacometto (FI): Imprenditori italiani orgoglio ed esempio

“Tante aziende italiane, nonostante il momento di grande difficoltà e incertezza, stanno concentrando i loro sforzi nell’essere d’aiuto al Paese. La rapidità della loro risposta è un orgoglio oltre che un esempio per tutta l’Italia. Da chi, come per esempio Intesa Sanpaolo ed Esselunga, sta donando importanti cifre al sistema sanitario fino a chi si sta ingegnando per essere di supporto alle persone più anziane o a chi si trova in isolamento. La politica deve fare il massimo per incidere in modo positivo e agevolare questo sforzo collettivo. Siamo un grande Paese, da cui ancora una volta emerge il senso anche sociale del nostro tessuto imprenditoriale.” Lo dichiara in una nota il deputato di Forza Italia, Carlo Giacometto, componente della Commissione VIII Ambiente Lavori Pubblici della Camera.