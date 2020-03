“Al mio amico Alberto Cirio che sin dal primo momento è stato in prima linea, senza mai risparmiarsi, per difendere la salute di tutti i cittadini piemontesi va il mio attestato di stima e gli auguri di pronta guarigione. Alberto, il Piemonte ha bisogno di te! Siamo tutti con te”. Ad affermarlo in una nota il deputato di Forza Italia Paolo Zangrillo, coordinatore regionale degli azzurri in Piemonte.