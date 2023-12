Carlo Bigongiari eletto Coordinatore Provinciale di Forza Italia per la Provincia di Lucca

Si è tenuto questa mattina nel comune di Capannori il Congresso Provinciale di Lucca di Forza Italia, aperto e diretto dal Capogruppo alla Camera dei Deputati on. Paolo Barelli.

Nel saluto di apertura Paolo Barelli ha per prima cosa manifestato la sua vicinanza alle famiglie e alle imprese che sono state colpite duramente dall’alluvione per poi fare un’analisi sulla situazione politica italiana ed europea.

Il centrodestra – ha dichiarato Barelli – si è trovato a guidare il Paese in un momento particolarmente difficile, visto che le guerre, come è noto, influenzano anche le decisioni di carattere politico ed economico del nostro Paese, affermando comunque che il sostegno alle famiglie con redditi medio-bassi sarà comunque la priorità del Governo Italiano.

Dopo Paolo Barelli è stato trasmesso il saluto in videoconferenza del Segretario Nazionale di Forza Italia e Ministro degli Affari Esteri On. Antonio Tajani.

Sono intervenuti a sostegno di Carlo Bigongiari vari amministratori di Forza Italia, tra cui il Sindaco di Pietrasanta Alberto Giovannetti, che ha ricordato il suo sostegno a Carlo Bigongiari, così come quello di Remo Santini, Assessore al Turismo del Comune di Lucca che ha raccontato della sua esperienza come amministratore del comune capoluogo della Provincia.

Sono intervenuti per i saluti anche i rappresentanti dei partiti alleati, Fratelli d’Italia e Lega.

Marco Stella – coordinatore regionale della Toscana – ha ricordato il lavoro che ha portato avanti Carlo Bigongiari già nelle vesti prima di Commissario Provinciale e l’impegno che lo attende ora che questo congresso lo ha nominato ufficialmente e per acclamazione Coordinatore Provinciale di Lucca.

Poi è intervenuta l’on. Deborah Bergamini, Vice capogruppo alla Camera dei Deputati, che per prima cosa ha ricordato il Presidente Silvio Berlusconi:” Ho avuto il privilegio di conoscerlo personalmente e di lavorare al suo fianco per molti anni. Era un uomo di grande cultura e di profonda intelligenza, ma soprattutto era un uomo di grande passione per la politica e amava profondamente la nostra nazione.

Silvio Berlusconi ha dedicato la sua vita al servizio del suo paese e del suo partito. Ha lavorato instancabilmente per costruire un’Italia più libera e più giusta, e per dare ai giovani una speranza per il futuro. La sua scomparsa è stata una grande perdita per tutti noi, ma la sua eredità continuerà a vivere nei nostri cuori e nelle nostre azioni.

La famiglia Berlusconi, nonostante il dolore per la perdita del loro caro padre, ha sempre dimostrato grande vicinanza al nostro partito. Non hanno mai chiesto niente, se non di ricordare il lavoro portato avanti da loro padre e le sue idee liberali.

Oggi, più che mai, è importante ricordare l’insegnamento di Silvio Berlusconi. Dobbiamo continuare a lavorare per costruire anche in Toscana una classe dirigente esperta, preparata ed onesta che possa portare avanti i valori di libertà che ci contraddistinguono da altri soggetti politici.

Oggi siamo più forti di prima e sta a ciascuno di noi dimostrare le nostre capacità. Dobbiamo dimostrare di essere una comunità politica in grado di guidare la Nazione e la Toscana.”

Terminati i saluti Carlo Bigongiari, ha illustrato la mozione congressuale per la sua elezione a Coordinatore Provinciale di Lucca. Il suo primo passaggio è stato dedicato alla figura del Presidente Silvio Berlusconi. Poi Bigongiari ha illustrato il suo programma, entrando nello specifico delle questioni territoriali.

“La classe politica provinciale – ha dichiarato Bigongiari – è autorevole e competente e dove amministriamo i risultati raggiunti sono evidenti.”

Il Coordinatore Regionale dei giovani di Forza Italia Matteo Scannerini ha spiegato alla platea come i più giovani stiano riscoprendo i valori e le idee di Silvio Berlusconi.

“Forza Italia non è solo un partito degli adulti – ha affermato Matteo Scannerini – ma anche di tanti giovani che con le loro capacità stanno dimostrando di essere in grado di guidare il partito nel futuro.”

Al termine dei lavori, Carlo Bigongiari è stato eletto Coordinatore Provinciale di Forza Italia per la Provincia di Lucca per acclamazione.

“Sono onorato della fiducia che mi è stata accordata – ha dichiarato Bigongiari – e mi impegno a lavorare per il bene del nostro partito e della nostra provincia. Forza Italia è una forza politica radicata sul territorio e che può dare un contributo importante alla crescita della nostra comunità.”

ELETTI:

I nomi dei membri eletti nel Coordinamento Provinciale:

Matteo Scannerini – Agnitti Gloria – Candelise Filippo – Costagliola Ciro – Baldini Eros – Francesconi Fabio – Lucchesi Marzia – Nardini Irene – Bianchi Luca – Gemignani Claudio – Tartarini Simone – Santini Remo – Grasseschi Angela – Moriconi Nicola – Lencioni Laura

Eletti i delegati per il Congresso Nazionale 23/24 febbraio 2024:

Scannerini Matteo – Mancini Marcello – Costagliola Ciro – Bianchi Luca – Baldini Eros – Francesconi Fabio – Giovannetti Alberto – De Vito Alessandro