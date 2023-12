Barelli: “Forza Italia: Insistenza per una soluzione sui Bonus Edilizi entro fine anno”

“Sui bonus edilizi non è stata ancora trovata la soluzione ma Forza Italia insiste affinché il governo la individui prima della fine dell’anno. Forza Italia ritiene che vada perseguito con determinazione chi ha abusato e truffato lo Stato. Ma i tanti cittadini e le aziende oneste devono poter completare i lavori e ottenendo una proroga”. Così interviene il presidente dei deputati di Forza Italia Paolo BARELLI. “Purtroppo i bonus edilizi sono costati allo Stato circa 150 miliardi, troppi, perché sono stati programmati e gestiti malamente. Forza Italia chiede tuttavia che si giunga a una conclusione positiva affinché chi deve completare i lavori lo possa fare con una proroga di pochi mesi. Il ministro Giorgetti fa giustamente il suo mestiere, quello di tenere i conti dello Stato in ordine proprio nel momento in cui stiamo discutendo in Europa il patto di stabilità. Ma Forza Italia ritiene si possa trovare la quadra”, conclude.