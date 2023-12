Forza Italia Prato: confermata Erica Mazzetti coordinatore provinciale

“Grazie per la stima nei miei confronti e grazie per il lavoro svolto insieme: gli daremo continuità con questo nuovo mandato”. Erica Mazzetti, parlamentare pratese e responsabile nazionale dipartimento lavori pubblici, confermata quest’oggi coordinatore provinciale degli azzurri. “Abbiamo deciso di riconfermare questa squadra con la quale abbiamo avviato la ricostruzione di Forza Italia dopo il disastro del 2019”. Guardando alle prossime elezioni, Mazzetti: “A Prato ci sono le condizioni per vincere, puntando sulla discontinuità rispetto ai 10 anni di rendering con un approccio pratico e concreto, incentrato sui temi come le infrastrutture”. La riconferma per acclamazione stamani durante il congresso provinciale forzisti, presieduto dal Sottosegretario agli Affari Esteri Maria Tripodi. Insieme all’On. Mazzetti, una lista completa e ben strutturata. Portano in dote l’esperienza di governo della città gli ex assessori Goffredo Borchi e Rita Pieri, che ha ricordato il “lavoro trasversale” di Azzurro Donna. Nella lista provinciale gli eletti Lorenzo Santi, molto attivo sia a favore del comune unico sia durante l’emergenza, a Cantagallo e Angela Castiello a Carmignano. Santi e Mazzetti hanno ringraziato il Ministro Tajani “che è stato il primo a venire nel territorio e che ha portato 100 milioni per le imprese dell’export del nostro distretto”. In un video messaggio, proprio il Segretario Nazionale Antonio Tajani ha spiegato che “gli eredi di Silvio Berlusconi sono i sostenitori e i militanti”. “Siamo – ha rimarcato Tripodi – i continuatori di una grande storia”. “I nostri valori del ’94 sono attuali oggi più che mai”. Sono intervenuti gli alleati del Centrodestra: Simone Spezzano, Enrico Mencattini, Davide Mazzoni, Claudio Belgiorno, Leonardo Soldi, Claudiu Stanasel.

La lista: Gabriele Borchi, Rita Pieri, Lorenzo Santi, Angela Castiello, Marianna Baldi, Alessandro Giugni, Andreina Casini, Giulio Mencattini, Magda Faiella, Roberto Baldi, Silvia Guarducci, Paolo Coscione, Luigi Galasso. Faranno, inoltre, parte di diritto del coordinamento: Francesco Cappelli, coordinatore comunale, Lorenzo Rindi, responsabile adesioni, Lorenzo Marchi, responsabile enti locali, Francesco Calugi, responsabile dei giovani, e Sauro Pasquinelli, responsabile Senior.